Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Чиновники осудили материал Baza, назвав его "абсолютной ложью".

Минобороны считает вбросом данные о том, что Рамиля Шамсутдинова угрожали изнасиловать в воинской части. В ведомстве добавили, что подобные сведения можно расценивать как попытку повлиять на следствие. Чиновники добавили, что информация о том, что солдата хотели "опустить" является "абсолютной ложью".

Ранее Baza опубликовал материал в Telegram-канале о том, что именно угроза стала поводом к расстрелу в Забайкалье. Сообщение журналистов в Минобороны назвали клишированным, написанным языком 90-ых годов. Там отметили цитаты на тюремном жаргоне и приписывание военным "грязные аспекты внутрикамерных отношений".

Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью прокомментировали в Минобороны

Следствие продолжает расценивать поступок Рамиля как тяжкое преступление. Ранее активисты запустили сбор подписей в поддержку молодого человека. За освобождение юноши выступили более 12 тысяч человек. Однако сам Рамиль отказался обжаловать свой арест.

Ранее Piter.tv писал о том, что отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни в Забайкалье.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России