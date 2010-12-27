В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины

Российского политика назвали "дураком".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков негативно оценил слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможном распаде Украины. Российский чиновник посоветовал украинским властям задуматься о своих действиях и проявлять уважение к малым народам.

Аваков назвал Володина "очередным русским дураком", который "прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией". Он призвал сторонников мира с РФ почаще "перечитывать володиных", а в конце добавил, что является русскоязычным украинским националистом.

В своем заявлении Володин посоветовал Украине "не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева" и проявлять уважение к международному обществу. Затем спикер Госдумы привел в пример Россию, которая показывает себя с сильной стороны. Так, на территории Крыма закрепили три государственных языка – крымско-татарский, украинский и русский.

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