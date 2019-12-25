Задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти доставили в суд

Суд рассмотрит вопрос о предварительном заключении гражданина России.

Гражданина РФ Александра Франчетти доставили в суд в Праге. Об этом пишет "РИА Новости". Отмечается, что 14 сентября будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении.

По данным агентства, россиянина доставили на заседание в сопровождении вооруженных сотрудников правоохранительных органов. В зал суда отказались впускать журналистов, а также родственников мужчины.

Дочь Франчетти заявила СМИ, что ее отца не будут экстрадировать на Украину.

Напомним, 12 сентября в аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти по ордеру, якобы выданным Киевом. По данным местных СМИ, задержание связано с участием мужчины в событиях по воссоединению Крыма с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Чехия пока не предоставила России информацию по задержанию россиянина по украинскому ордеру. МИД РФ направил соответствующие запросы в посольство РФ и следственный комитет Чехии, чтобы понять, что послужило поводом задержания гражданина России.

Ранее Верховный суд Хакасии снизил размер штрафа, назначенного бывшему заместителю главы республики Сергею Новикову.

Фото: Instagram / alexanderefranchetti