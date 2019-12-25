Речь может идти об участнике "Крымской весны" Александре Франчетти.

Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал руководитель пресс-службы дипломатической миссии РФ в Праге. Ранее появилась информация о поимке гражданина России на территории аэропорта.

Посольство России в Чехии в данный момент проверяет факт задержания гражданина РФ в аэропорту Праги. Николай Брякин, глава пресс-службы посольства РФ

ресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил факт задержания россиянина 10 сентября в аэропорту Праги. Специалист заявил, что оперативные мероприятия в отношении подозреваемого велись на основании международного ордера на арест, который выдан Киевом. Также глава рабочей группы по международно-правовым вопросам Крыма при президенте России Александр Молохов заметил, что один из участников событий "Крымской весны" - Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.

СМИ: Вашингтон помог Киеву задержать россиян в Белоруссии в 2020 году.

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