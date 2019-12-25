СМИ: Вашингтон помог Киеву задержать россиян в Белоруссии в 2020 году

Речь идет о задержании 33 россиян в Белоруссии, которых Украина обвинила в участии в конфликте на Донбассе.

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов оказывало помощь в подготовке Киевом операции, которая привела к задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии в прошлом году. Об этом информирует телевизионный канал CNN со ссылкой на экс-сотрудника украинской разведки.

Ранее в СМИ сообщалось, что россияне прибыли в Белоруссии транзитом, после чего должны были отправиться в Стамбул. Их присутствие на территории РБ никак не было связано с внутренними делами государства. По версии Киева, большая часть задержанных принимала участие в конфликте на юго-востоке Украины, вследствие чего власти страны выступили с требованием о выдаче россиян. Комплексная проверка правоохранительных органов РФ показала, что решивших подзаработать на охране за рубежом граждан использовали.

Россия расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес – "спекуляцией". из сообщения CNN

Источник в украинской разведке утверждает, что Соединенные Штаты помогали Украине технической поддержкой, денежными средствами, а также проведением консультаций, чтобы указанная операция обернулась успехом. В свою очередь неназванный американский чиновник заявил, что это является ложной информацией. По его мнению, данные заявления могут быть попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на Вашингтон.

По словам собеседника телеканала, спецслужбы Украины создали ЧВК и больше года вербовали граждан РФ якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Однако из-за вмешательства Белорусии это не удалось осуществить.

Ранее на Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ.

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