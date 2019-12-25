Алексей Резников оценил решение РФ отказать пограничникам СММ ОБСЕ по Донбассу.

На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ. Об этом в эфире местного телеканала ICTV в программе "Свобода слова" сообщил глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Чиновник заметил, что Москва отказалась продлевать мандат о нахождении пограничников из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на контрольно-таможенных пунктах "Гуково" и "Донецк". Такое решение, по словам чиновника, даст РФ возможность перебрасывать на Донбасс оружие через пограничные пункты.

Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, предусмотрено Минскими договоренностями. Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции

Вице-премьер Украины уточнил, что в рамках визита украинской делегации в США президент Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом вопрос возможного привлечения Вашингтона к урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

Ранее на Украине высказались за сохранение минского формата.

Фото и видео: YouTube / ICTV