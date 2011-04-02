Алексей Резников оценил необходимость работы данной площадки по Донбассу.

На Украине высказались за сохранение минского формата. В эфире программы "Свобода слова" на местном телеканале ICTV глава министерства по вопросам реинтеграции времен оккупированных территорий Алексей Резников объяснил журналистам, что данный формат обсуждения проблем Донбасса следует сохранить после привлечения к нему американцев.

Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США..."Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить. Любые переговоры нужно сохранять. Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Арестович: Украина "снялась с крючка" Минских соглашений.

Фото и видео: YouTube / ICTV

