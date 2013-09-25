Советник украинского президента оценил встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне.

Советник украинской администрации президента Владимира Зеленского заявил, что Киев "снялся с крючка" Минских соглашений. Об этом представитель Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович сообщил в эфире местного телеканала "1+1". Чиновник отреагировал на встречу делегации Украины в Вашингтоне с Джо Байденом и его представителями.

Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное. Алексей Арестович, украинский госслужащий

Напомним, что в апреле 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров объявил журналистам о том, что ситуация с Донбассом особенна тем, что её 17 часов обсуждали лидеры "нормандского саммита". По результатам встречи были приняты Минские соглашения. Российские дипломаты уверены, что Москва не может "спускать с крючка" Зеленского и его команду несмотря на то, что украинские коллеги "извиваются, как могут", чтобы не выполнять заключенные договоренности.

Украину хотят переименовать в Русь-Украину.

Фото и видео: YouTube / TCH