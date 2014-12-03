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Украину хотят переименовать в Русь-Украину
Сегодня, 23:05
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Украину хотят переименовать в Русь-Украину

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С таким заявлением выступил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

В офисе Зеленского предложили сменить название Украины на Русь-Украина. Арестович заявил, что  "сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы". Также от отметил, что в офисе украинского президента уже "работают над этим".

 По мнению Алексея Арестовича, Русь — это Украина, а вот Россия "с натяжкой может претендовать" на ее наследие. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на озвученное предложение Арестовича и предложила украинскому государству взять название "Укрусь".

Ранее на Украине назвали "способ вернуть Крым".

Фото: pixabay.com

Теги: зеленский, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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