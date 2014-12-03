Украину хотят переименовать в Русь-Украину

С таким заявлением выступил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

В офисе Зеленского предложили сменить название Украины на Русь-Украина. Арестович заявил, что "сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы". Также от отметил, что в офисе украинского президента уже "работают над этим".

По мнению Алексея Арестовича, Русь — это Украина, а вот Россия "с натяжкой может претендовать" на ее наследие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на озвученное предложение Арестовича и предложила украинскому государству взять название "Укрусь".

Ранее на Украине назвали "способ вернуть Крым".

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