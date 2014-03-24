На Украине назвали "способ вернуть Крым"

Отмечается, что Запад оказался неспособен развалить Россию.

Экс-заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Александр Чалый назвал способ, который, по его мнению, поможет Киеву "вернуть Крым" в состав государства. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телевизионный канал "НАШ".

По словам Чалого, одним из способов является улучшение государства, вследствие чего российские регионы сами захотят выйти из состава РФ и войти в состав Украины.

Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине. Александр Чалый, экс-замглавы МИД Украины

По его мнению, Запад оказался неспособен развалить Россию, так как она оказалась устойчивой к его нападкам.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее кандидат в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Олег Северненко сбежал с теледебатов в прямом эфире в Крыму.

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