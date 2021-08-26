В Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с теледебатов в прямом эфире

Он заявил, что переволновался и не может продолжить.

Кандидат в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Олег Северненко сбежал с теледебатов в прямом эфире в Крыму. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Через 15 секунд после начала своего выступления Северненко попросил прервать эфир. Он заявил, что переволновался и не может продолжить, и покинул студию. Перед этим ведущая теледебатов предложила кандидату в депутаты Госдумы начать выступление заново.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

Видео: Телеканал "Крым 24"