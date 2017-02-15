В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Для этой категории граждан предложено продлить новогодние каникулы на четыре дня.

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров предложил продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Письмо с данной инициативой он направил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову. Об этом информирует телевизионный канал RT.

По словам Федорова, с приходом пандемии COVID-19 работающие пенсионеры находятся в зоне повышенного риска, так как продолжают исполнять свои должностные обязанности, посещать трудовые коллективы и пользоваться общественным транспортом.

В целях поддержки <…> прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня. из текста письма

На единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим будет выделено порядка 500 миллиардов рублей. Эти выплаты были анонсированы президентом России Владимиром Путиным. Так, пенсионерам разово выплатят по 10 тысяч рублей, а военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов - по 15 тысяч рублей.

Ранее Антон Котяков подписал указ, который регулирует предоставление сведений гражданам РФ об их пенсионных накоплениях. Сведения об объеме будут предоставляться раз в три года. Их будут получать женщины и мужчины 40 и 45 лет соответственно, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности.

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