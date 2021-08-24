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На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

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Речь идет про единовременные выплаты.

На единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим будет выделено порядка 500 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал глава Минфина России Антон Силуанов.

Отметим, что ранее эти выплаты были анонсированы президентом РФ Владимиром Путиным. Так, пенсионерам разово выплатят по 10 тыс. рублей, а военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тыс. рублей.

Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей <...> [средства] будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году.

Антон Силуанов, глава Минфина России

Выплаты будут производиться в сентябре. 

Ранее мы писали, что Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021". 

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, минфин антон силуанов
Категории: Новости России, Лента новостей,

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