Лавров: Чехия еще не проинформировала Россию о задержании россиянина

МИД РФ отправил в чешские ведомства соответствующие запросы.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия пока не предоставила России информацию по задержанию россиянина по украинскому ордеру. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.

По словам главы внешнеполитического ведомства, соответствующие запросы уже направлены в посольство РФ и следственный комитет Чехии, чтобы понять, что послужило поводом задержания гражданина России.

Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными? Хотим понять, о чем идет речь, и надеемся, что чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, 12 сентября в аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти по ордеру, якобы выданным Киевом. По данным местных СМИ, задержание связано с участием мужчины в событиях по воссоединению Крыма с Россией.

Ранее глава МИД Чехии заявил о невозможности разрыва отношений с Россией.

Видео: МИД РФ