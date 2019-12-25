Глава МИД Чехии заявил о невозможности разрыва отношений с Россией

Якуб Кулганек объяснил, что не следует закрывать чешское посольство в Москве.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о невозможности разрыва отношений с Россией даже после инцидента со взрывами во Врбетице. Такое заявление чиновник сделал в интервью с местными журналистами из издания Mlada fronta DNES. Текст материала размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся на точке замерзания. Однако, потому что со страной как Россия отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

По мнению специалиста, отношения с Москвой ухудшаются по меньшей мере с 2014 года. Однако совершенный отказ от связей с РФ в МИД Чехии назвали политически недальновидным шагом. Чиновник надеется на то, что не будет подниматься вопрос о закрытии чешского посольства в Москве, так как находиться за одним столом переговоров, полагает спикер, также в интересах России. Кулганек добавил, что иметь дипломатическое представительство в данной стране для Праги является практической необходимостью.

Лавров заявил о переходе Чехии на "русофобские рельсы".

Фото: Pixabay.com