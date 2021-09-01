Глава МИД РФ рассказал о недоказанных обвинениях со стороны Праги.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о переходе Чехии на "русофобские рельсы". Об этом чиновник рассказал студентам и профессорскому составу МГИМО в рамках своего выступления. По мнению специалиста, Прага оправдывает действия никем не доказанными версиями взрывов во Врбетице. Эти обвинения в Москве считают притянутыми за уши.

Чехия, с ними тоже было немало задумок, но вот последние месяцы решила встать на русофобские рельсы, откровенно дискриминационные приняла решения, в том числе об исключении "Росатома" в тендере на строительство нового блока атомной электростанции. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрывов в 2014 году на территории военных складов. Из-за этого Чехия выслала из страны 18 дипломатических сотрудников РФ.

Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму.

Видео: Youtube/МГИМО