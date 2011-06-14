Террористов из "Крокуса" должен был встретить сообщник в Брянской области

Преступники должны были перейти госграницу с Украиной, но план не осуществился.

Четверых исполнителей террористического акта, произошедшего в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус сити холл", на территории Брянской области поджидал сообщник. Соответствующие данные привели журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы уголовного дела. В тексте документов указывается, что мужчина должен был помочь преступникам пересечь государственную границу России с киевским режимом и успешно добраться от украинской столицы. Фигуранты расследования ожидали, что там они получат материальное вознаграждение.

Из показания Шамсидина Фаридуни следует, что до совершения теракта от организатора Сайфулло поступала информация, что после совершения преступления им необходимо ехать в сторону Брянской области, где их встретит человек по имени "Ках-ках". текст материалов расследования

Установлено, что конкретно Шамсидина Фаридуни иностранные кураторы обещали предоставить один миллион рублей. Во время допроса подозреваемый сообщил, что настоящего имени украинского сообщника он не знал.

Задействованные в охране "Крокуса" полицейские не имели оружия.

Фото: pxhere.com