Задействованные в охране "Крокуса" полицейские не имели оружия

В СМИ рассказали о показаниях, которые дали сотрудники МВД относительно дня теракта в Красногорске.

Задействованные в охране концертного зала "Крокус сити холл" российские правоохранительные органы во время теракта в марте 2024 года не имели при себе служебного оружия. Соответствующие данные привели журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы уголовного дела. Один из полицейских в своих показаниях уведомил, что в день преступления получил с коллегой указание прибыть к зданию площадки в Красногорске в павильон по охране общественного порядка.

Они сдали служебную документацию, служебное оружие, служебный планшет, бланки. Оружие они сдали в комнату хранения оружия (КХО), а документацию командиру взвода. текст материалов расследования

Оперативник пояснил, что ему не назвали причины, по которой оружие должно быть сдано. Затем сотрудники МВД отправились в сторону "Крокус Сити Холл", подъехав в на место инцидента около 17 часов 45 минут. Полицейские подошли ко входу в сам зал. Там их встретил старший охраны и спросил о том, есть ли у них оружие. Получив отрицательный ответ, мужчина запустил представителей власти внутрь помещения и сказал им разделиться.

Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта.

Фото: Piter.tv