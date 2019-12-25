Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта

Преступники не знали о том, что выступление артистов задержалось на 20 минут.

Исполнители террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области хотели напасть на посетителей во время выступления музыкальной группы "Пикник", однако мероприятие задержалось на 20 минут. Соответствующие данные привели журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы уголовного дела. В показаниях одного из подозреваемых Далерджона Мирзоева, фигуранты расследования в 18:30 – 19 часов вечера вынесли из квартиры оружие и направились к объекту в Красногорске. Преступники припарковали автомобиль поблизости от площадки. вошли в помещение и выпили кофе. Затем банда вернулась в машину и стала дожидаться начала концерта. Исполнители преступления не знали, что начало выступления было перенесено организаторами на время позже, поэтому устроили стрельбу около 20 часов вечера.

Ближе к 20 часов было сообщено, что начало концерта переносится примерно на 20 минут, в связи с чем музыканты на сцены не выходили. материалы расследования

Фигуранты уголовного дела специально уточняли у билетного спекулянта о том, какое из мероприятий в концертном зале будет самым большим. В результате один из них за час до нападения на площадку купил билет на концерт творческого коллектива "Пикник" за семь тысяч рублей.

Машина напавших на "Крокус" при погоне столкнулась со встречным автомобилем.

Фото: Piter.tv