Заболеваемость растет пятый день подряд в Петербурге

Общее количество заболевших в Петербурге достигает почти 783 тыс. человек

Стало известно, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге растет уже пятый день. Так, за минувшую субботу в городе выявили 2 072 случая инфицирования вирусом, а общее количество заболевших достигает почти 783 тыс. человек. Об этом сообщают 28 ноября в оперативном штабе.

Так, в прошлый вторник, 23 ноября, показатель заболеваемости был в два раза меньше. Кроме этого, в Ленинградской области суточный прирост составляет 386 человек. Всего в регионе насчитывают 89,7 тыс. больных.

В Москве еще 3 086 человек заразились ковидом, за весь период пандемии зафиксировали 1,9 млн случаев заражения вирусом.

Добавим, что в России в течение суток 33,5 тыс. человек получили положительный тест на ковид. Согласно официальным данным, с начала пандемии заразилось 9,6 млн человек.

Напомним, власти Северной столицы призывают жителей вакцинироваться. Записаться на прививку можно по телефону "122" либо на портале "Госуслуги". Известно, что более 500 беременных вакцинировалось от коронавируса в Петербурге. Врачи рекомендуют сделать прививку и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее мы сообщали, что за сутки от коронавируса вакцинировались более 33 тысяч петербуржцев.

Фото: оперативный штаб, Piter.tv