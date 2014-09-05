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За сутки от коронавируса вакцинировались более 33 тысяч петербуржцев
Сегодня, 21:49
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За сутки от коронавируса вакцинировались более 33 тысяч петербуржцев

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Всего за сутки привились от COVID-19 33 595 человек.

В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации – за сутки привились от коронавируса более 33 тысяч человек. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

Всего за сутки привились от COVID-19 33 595 человек. Первый компонент вакцины c учетом "Спутника Лайт" получили 18 378 человек. 

Ранее в комитете рассказали, что вакцинированные петербуржцы в 10 раз реже болеют коронавирусом. При этом есть погибшие среди вакцинированных, однако Смольный не раскрывает статистику по смертям среди привитых. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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