За сутки от коронавируса вакцинировались более 33 тысяч петербуржцев

Всего за сутки привились от COVID-19 33 595 человек.

В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации – за сутки привились от коронавируса более 33 тысяч человек. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Всего за сутки привились от COVID-19 33 595 человек. Первый компонент вакцины c учетом "Спутника Лайт" получили 18 378 человек.

Ранее в комитете рассказали, что вакцинированные петербуржцы в 10 раз реже болеют коронавирусом. При этом есть погибшие среди вакцинированных, однако Смольный не раскрывает статистику по смертям среди привитых.

Фото: Piter.TV