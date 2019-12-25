Комздрав: Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже болеют коронавирусом

Среди тех вакцинированных, кто все же заболел, тяжелые формы болезни развиваются в три раза реже.

Привитые петербуржцы намного реже болеют коронавирусом. Об этом, со ссылкой на исследование по оценке эффективности вакцинации рассказала главный внештатный специалист по эпидемиологии Комздрава Мария Дарьина.

Среди вакцинированных жителей Петербурга риск заболеть в десять раз ниже, чем среди невакцинированных. Мария Дарьина, главный внештатный специалист по эпидемиологии Комздрава

Среди тех вакцинированных, кто все же заболел, тяжелые формы болезни развиваются в три раза реже.

Исследование по оценке эффективности вакцинации петербуржцев охватывает статистику с марта 2020 года по 15 сентября 2021 года.

По последним данным, вакцину от коронавируса получили 2,5 миллиона петербуржцев. Полностью завершили курс вакцинации 2,1 миллиона петербуржцев.

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Фото: Piter.tv