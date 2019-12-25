В Смольном объяснили, почему не раскрывают статистику по смертям среди привитых

По информации "Фонтанки", Смольный объяснил отказ необходимостью анализа информации.

В пятницу, 26 ноября, в комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что не будут предоставлять общегородские данные о том, как болеют и умирают привитые от коронавируса горожане. Об этом заявила "Фонтанка".

В ведомстве отметили, что сохраняют данные в тайне, согласно пункту 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". В пункте указано, что информация не предоставляется, если в запросе "ставится вопрос о проведении анализа деятельности государственного органа [...], непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией".

Однако в России также действует закон о СМИ, согласно которому все государственные органы, организации и должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности СМИ по запросам редакций.

Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца.

Фото: Piter.tv