Более 500 беременных вакцинировалось от коронавируса в Петербурге

В идеале необходимо привить 90% беременных.

501 беременная женщина вакцинировалась от коронавируса в Петербурге. Об этом на пресс-конференции "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 18 ноября, передал корреспондент Piter.TV.

Речь идет о женщинах, которые находятся на 22 недели беременности и более поздних сроках. В начале ноября привитых женщин в положении было 150. Несмотря на то, что доля вакцинированных в этой категории растет, показатель пока далек от целевых значений, заметил Лисовец.

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит отметила, что коронавирус у беременных может приводить к преждевременным родам и другим последствиям.

Вакцинация беременных началась в сентября. Первой прививку сделала сотрудница Первого медицинского университета им. Павлова.

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