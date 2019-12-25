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Более 500 беременных вакцинировалось от коронавируса в Петербурге
Сегодня, 13:36
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Более 500 беременных вакцинировалось от коронавируса в Петербурге

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В идеале необходимо привить 90% беременных.

501 беременная женщина вакцинировалась от коронавируса в Петербурге. Об этом на пресс-конференции "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 18 ноября, передал корреспондент Piter.TV.

Речь идет о женщинах, которые находятся на 22 недели беременности и более поздних сроках. В начале ноября привитых женщин в положении было 150. Несмотря на то, что доля вакцинированных в этой категории растет, показатель пока далек от целевых значений, заметил Лисовец. 

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит отметила, что коронавирус у беременных может приводить к преждевременным родам и другим последствиям.

Вакцинация беременных началась в сентября. Первой прививку сделала сотрудница Первого медицинского университета им. Павлова.

Фото: Pexels 

Теги: беременные, вакцинация
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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