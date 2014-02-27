В Петербурге начали вакцинировать беременных от COVID-19

Первой прививку сделала сотрудница Первого меда.

В Петербурге начали вакцинировать беременных от коронавируса. Первую прививку в стенах Первого медицинского университета им. Павлова сделала врач акушер-гинеколог Елена Рогатинская. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Женщина находится на 28-й неделе беременности. Она работает в Первом меде. По словам Рогатинской, решиться было непросто, но все же выбор был сделан в пользу вакцинации. Вся семья Елены переболела COVID-19. Для вакцинации женщина выбрала "Спутник V", так как препарат разрешено использовать беременным.



По словам главного акушера-гинеколога Петербурга, завкафедрой акушерства и гинекологии Первого меда, доктора медицинских наук Виталия Беженаря, в первую очередь вакцинация необходима женщинам на сроке от 22 недель беременности, которые находятся в группе риска.

За период пандемии в Петербурге переболели коронавирусом более 2 тыс. беременных. 4-5% из них перенесли заболевание очень тяжело, рассказал Беженарь. По словам специалиста, важно сделать прививку именно на 22-й неделе, так как у пациентки успеет сформироваться иммунитет, который она передаст своему малышу.



Главный акушер-гинеколог города посоветовал делать прививку в медучреждениях, а перед ней проконсультироваться со своим врачом.

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