Врачи из Петербурга рассказали, почему людям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться

Вероятность летального исхода у таких пациентов гораздо выше.

У людей, которые находятся в группе риска по заболеванию сахарным диабетом, он может появиться после перенесенного коронавируса. Причем уровень глюкозы в крови может вырастать до 11%. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказала главный внештатный эндокринолог Приморского района Петербурга Варвара Николаева, передал корреспондент Piter.TV.

Специалист напомнила, что коронавирус только способствует ухудшению хронических заболеваний. Прививка при них не является противопоказанием, однако нужна консультация с врачом. При заболеваниях эндокринной системы делать прививку можно в период хорошего тиреоидного фона. Николаева отметила, что люди с хроническими заболеваниями, в частности, в сахарным диабетом, находятся в группе риска. Последствия COVID-19 могут быть самыми печальными. Часто диабет сопровождается сердечно-сосудистыми заболеваниями, таким образом, одно накладывается на другое.

Варвара Николаева указала на то, что люди с сахарным диабетом подлежат немедленной госпитализации. У невакцинированных пациентов больше вероятность получить осложнения от ковида.

О других хронических заболеваниях — сердечно-сосудистых — рассказал врач-кардиолог Александр Сонин. Достоверно известно, что ИБС, гипертония приводит к более тяжелому течению болезни.

Непривитые чаще умирают, дольше и тяжелее болеют и даже при легком течении болезни долго приходят в себя. Александр Сонин.

После ковида у таких пациентов наблюдается симптомное сердцебиение, разрегулированное артериальное давление и другие осложнения.

Фото: Piter.TV