Еще 2,6 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом

Вылечиться смогли свыше 4 тыс. жителей.

В Петербурге за минувшие сутки COVID-19 выявили у 2 637 горожан. Об этом сообщили в субботу, 20 ноября, в оперативном штабе.

Победили недуг 4 177 человек. Еще 75 пациентов, у которых диагностировали коронавирус, ушли из жизни. На лечении в ковидных стационарах сегодня 6,6 тыс. больных. Из них 650 человек находятся в реанимации и 344 подключены к аппаратам ИВЛ.

Власти Северной столицы призывают жителей вакцинироваться. Записаться на прививку можно по телефону "122" либо на портале "Госуслуги". Известно, что более 500 беременных вакцинировалось от коронавируса в Петербурге. Врачи рекомендуют сделать прививку и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что артист Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусом.

Фото: Piter.tv