За ростовским банкиром из Донхлеббанка побегали в Питере

Бизнесмен связан с экс-главой строительной компании "Норманн".

Петербургская полиция задержала ростовского банкира. Об этом сообщил "Коммерсантъ". По данным издания, правоохранительным органом пришлось побегать за бывшим председателем правления Донхлеббанка. Под стражей оказался Игорь Яковлев, ранее финансирующий проекты главы строительного холдинга "Норманн" Владимира Смирнова. Последний оставил дольщиков без жилья и 1,5 млрд рублей. Мужчину искали в его квартире в Петербурге, а после и загородном доме. Позже Яковлев добровольно сдался оперативникам.

Его подозревают по статье за мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено еще в июне 2019 года в Ростове по заявлению сотрудников Центробанка. Следствие считает, что фигурант выводил средства из банка с декабря 2017 года по декабрь 2018-го. Это привело к тому, что у банка из-за многочисленных нарушений в легализации доходов отозвали лицензию. В марте Арбитражный суд по региону признал кредитную организацию банкротом. Клиентам банк остался должен 2,8 млрд рублей. Следствие рассказало, что схема вывода денег применялась стандартная. Средства отправлялись на выдачу заведомо невозвратных кредитов в компании, которые были подконтрольны Яковлеву.

Сейчас Яковлев и еще один подозреваемый этапированы в Ростов-на-Дону. Банкир находится в СИЗО. Его предполагаемого сообщника - Балабко отправили под домашний арест. Последний сознался в преступлении. Яковлев заявил, что занимался выводом денег не по своей инициативе. Он ссылается на приказы Владимира Смирнова, который является основным акционером банка и владельцем "Норманна".

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Фото: Piter.tv

