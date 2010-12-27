Главк Петербурга: установлены подозреваемые в обмане 10 тысяч дольщиков

Дольщики города узнали, какие действия предпринимает полиция для восстановления справедливость по недостроям.

В Петербурге генерал Плугин встретился с обманутыми дольщиками. Они рассказали о 10 тысячах пострадавших жителей города, которые потеряли 6 миллиардов рублей. Глава главка объяснил потерпевшим, как именно на данный момент восстанавливается справедливость. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Известно, что на встрече с Плугиным присутствовали 11 человек. Им рассказали о промежуточных итогах в расследованиях, а также объяснили дальнейшие действия правоохранительных органов и действия по продвижению в решении вопроса.

Отметим, что в большинстве дел фигурируют компании "СпецКапСтрой", "Город", Мегаполис", "О2 Девелопмент", "Норманн". В отношении руководства данных компаний возбуждены уголовные дела. Фирмы недостроили больше десяти жилых комплексов на территории Петербурга и Ленинградской области.

По всем фактам установлены лица, причастные к преступлениям, фигурантам предъявлены обвинения прокомментировали ситуацию в главке

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция наградила повара, обезоружившего вооруженного преступника на "Пушкинской".

Фото: Piter.tv

