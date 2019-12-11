Никто из украинских экспертов не согласился взять на себя этот процесс.

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации. Об этом заявил глава рабочей группы постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов "РИА Новостям". Чиновник заявил, что власти полуострова собираются созвать международный общественный трибунал по вопросу. Однако чиновники столкнулись с неожиданными трудностями

Никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти прокомментировал спикер

Напомним, что публичные слушания по делу запланированы на весну 2020 года. В частности, от дела отказался адвокат бывшего президента Украины петра Порошенко Илья Новиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинские эксперты заявили о превосходстве российских военных катеров.

Фото: ЦОС ФСБ

