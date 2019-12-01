Украинские эксперты заявили о превосходстве российских военных катеров

Речь идет о российских патрульных катерах проекта "Соболь".

В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что украинские эксперты оценили российские военные катера. Об этом заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Речь идет о российских патрульных катерах проекта "Соболь". Их сравнили с малыми артиллерийскими катерами (МБАК) типа "Гюрза-М" ВМС Украины.

По словам эксперта, оба катера схожи по своему весу. Так, "Гюрза" весит 54 тонны, а "Соболь" на 3 тонны больше. Отмечается, что у российского катера больше скорость и дополнительных действий на море.

Эксперт заявил, что лучший вариант для Украины — закупить старые западные корабли.

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Видео: YouTube / Телерадіостудія Бриз МО України