Он начнется весной 2020 года.

Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации. По данным местных чиновников, мероприятие пройдет весной 2020 года. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам Александра Молохова.

Он станет особым квазисудебным процессом...Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей для участия в работе трибунала уже началась добавил дипломат

Инициатором процесса выступает общественное представительство полуострова в Брюсселе - "Таврида". Планируется, что заседания по данному конфликту состоятся в Латинской Америке или Западной Европе. В них примут участие международные независимые эксперты в области морского права, прокурор, судьи и адвокат. В Крыму настаивают на следственном эксперименте, чтобы "публично разоблачить предвыборную провокацию Петра Порошенко". Россия хочет перейти в наступление на юридическом фронте.

Молохов заметил, что подобный трибунал не будет уникальным явлением. Его не будут считать полноценной заменой официального судебного процесса. Однако он сможет повлиять на мнение общественности со стороны Запада и государств "третьего мира".

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Фото: ЦОС ФСБ

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