ФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков

Адвокаты пока не могут ознакомиться с материалами дела.

Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова, именно он представляет интересы уже вернувшихся на родину военных моряков-украинцев.

Как отметил Полозов, дело возобновилось из-за передачи военных кораблей Украине. По его словам, защита пока не может ознакомиться с материалами дела – этот процесс приостановлен до окончания следствия. Данные, которые появятся по ходу нового следствия, включат в дополнительный том дела.

Ранее источник заявил, что Украине передали отмытые и отремонтированные военные корабли.