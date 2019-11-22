Источник заявил, что Украине передали отмытые и отремонтированные военные корабли

В Крыму прокомментировали процесс передачи кораблей украинской стороне.

Появились новые подробности передачи украинских кораблей российскими военными. Украине передали отмытые и отремонтированные военные корабли. В Крыму объяснили, что перед приемом киевских специалистов военные суда были в отличном состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказал собственный источник.

Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" отмыли, отремонтировали, а также на борту проверили штатное вооружение

Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы прокомментировал спикер,знакомый с процессом передачи

Российские специалисты даже постирали одежду моряков и их обмундирование. Единственной заменой стали шторки в ванных комнатах, которые заменили на новые. После этого акт приемки подписал тот же командир, который давал кораблям приказ выйти в море в ноябре 2018 году. Именно из-за данного события суда тогда и задержали в Керченском проливе. В ЦОС ФСБ добавили, что после возвращения кораблей украинский представитель помахал россиянам рукой и сказал "Все!". Дипломаты пожелали ему хорошего пути.

Ранее Piter.tv писал о том, что Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

