Во время передачи Украине судов все корабли были в хорошем состоянии.

В ФСБ ответили на претензии Украины об "угробленных" Россией кораблях. Военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, что подтверждает видеозапись. В ЦОСе рассказали, что на момент передачи катеров, вся сантехника на ней была в исправном состоянии. Ранее на Украине заявили, что "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капа" вернулись с отсутствующим оборудованием. Россию обвинили в снятии плафонов, розеток и унитазов. Зеленский пообещал направить России запрос на возвращение остального имущества.

В ФСБ подчеркнули, что хорошее состояние кораблей заснято в момент подписания актов приема-передачи. В ведомстве предположили, что суда "угробили" уже местные военные, пока переправляли их до Очакова.

Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны прокомментировали в ЦОС ФСБ

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

