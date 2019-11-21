Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украинцы обратятся к России, чтобы вернуть оставшуюся технику.

Владимир Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей. Президент Украины решительно настроен вернуть оборудование на полученные суда.

Действительно не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения рассказал спикер журналистам в военной гавани в Очакове

Политик изучил состояние возвращенных корабле, в дальнейшем разберется расследование. По словам командующего ВМФ Игоря Воронченко, оценку состояния кораблей проведут эксперты. Глава государства напомнил, что как он и обещал, страна вернула домой и моряков, и катера. Он добавил, что дипломаты обратятся к российской стороне, чтобы Украине вернули все, что у них отняли.

Напомним, что по версии Кремля, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили водные границы России. Они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Экипаж не подчинялся требованиям местных властей и совершал странные маневры. В результате военные приняли решение задержать суда и моряков. Путин назвал такое поведение провокацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей.

Фото: Pixabay.com

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