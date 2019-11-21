Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Владимир Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей. Президент Украины решительно настроен вернуть оборудование на полученные суда.
Действительно не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения
рассказал спикер журналистам в военной гавани в Очакове
Политик изучил состояние возвращенных корабле, в дальнейшем разберется расследование. По словам командующего ВМФ Игоря Воронченко, оценку состояния кораблей проведут эксперты. Глава государства напомнил, что как он и обещал, страна вернула домой и моряков, и катера. Он добавил, что дипломаты обратятся к российской стороне, чтобы Украине вернули все, что у них отняли.
Напомним, что по версии Кремля, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили водные границы России. Они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Экипаж не подчинялся требованиям местных властей и совершал странные маневры. В результате военные приняли решение задержать суда и моряков. Путин назвал такое поведение провокацией.
Ранее Piter.tv писал о том, что Киев продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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