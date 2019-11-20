Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

По заявлению командующего ВМС Украины, российская сторона "угробила" корабли.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в краже унитазов с задержанных в результате провокации в Керченском проливе кораблей. Об этом сообщает 4 канал.

Воронченко заявил, что российская сторона "угробила" корабли и кроме унитазов "поснимала с них плафоны, розетки". Адмирал пообещал, что Киев "покажет всему миру", как сейчас выглядят их суда.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили границу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя требования властей. В результате под стражей оказались 24 военных. В свою очередь Киев обвинил Москву в агрессии.

На днях Россия вернула корабли. Воронченко отметил, что сейчас они подходят к украинским территориальным водам, однако идут не своим ходом.

Видео: YouTube / Телеканал ICTV, Голос Америки