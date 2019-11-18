Киев продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей

Украинская сторона обвиняет РФ в агрессии.

Киев намерен продолжить судится с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе. Слушания в Гааге запланированы на 21—22 ноября, сообщили в МИД Украины.

На заседании состоятся первые процессуальные слушания, где будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела. Киев намерен добиваться подтверждения международным судом "нарушения" Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее между РФ и Украиной состоялся обмен, в ходе которого задержанные моряки вернулись домой. Недавно Москва также вернула и корабли. В Киеве заявили, что судна удерживались с целью скрыть "агрессию" российской стороны. Украинские эксперты намерены тщательно изучить возвращенные корабли.