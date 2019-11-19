Украина не откажется от рассмотрения судебного иска против России.

Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли. Министр обороны Андрей Загороднюк рассматривает ситуацию как выполнение решения трибунала ООН по морскому праву. Однако организация тогда не прекратила уголовное дело в отношении моряков. Ранее флот остановил судна около Керченского пролива. По данным военных России, те нарушили границу. Инцидент произошел в ноябре 2018 года.

Я рассматриваю эти события как выполнение государством-агрессором майского решения написал чиновник в Facebook

Накануне Россия в нейтральных водах передала Киеву три боевых судна, которые находились в Керченском проливе. На Украине рассказали, что сейчас корабли осматривают специалисты. Они оценивают готовность кораблей вернуться на боевую службу. По восстановлению объектов эксперты предоставят рекомендации.

Также замглавы МИД Елена Зеркаль добавила, что Украина не отказывалась от желания привлечь к ответственности Россию за захват кораблей. Первые слушания в ООН по данному делу запланированы на 21-22 ноября 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому.

Фото: Facebook/Андрій Загороднюк

Видео: YouTube/Liberty Channel