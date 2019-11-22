Дипломат прокомментировала ситуацию со сантехникой на украинских кораблях.

Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей. Официальный представитель МИДА РФ иронично восприняла сообщение украинских коллег о потере сантехники. Об этом сообщили в RT со ссылкой на спикера.

Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники удивляется дипломат

Напомним, что ранее в Киеве заявили, что возвращенные корабли не имели части оборудования. Владимир Зеленский пообещал связаться с Москвой, чтобы вернуть оставшееся. Позже в ФСБ РФ опубликовали видео приема-передачи кораблей, на котором заснята полная сохранность техники. Кадры доказывают то, что судна переданы владельцу в отличном состоянии. В ЦОС предположили, что корабли пострадали во время морского пути до украинского порта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия вернула Украине корабли, задержанные в Керченском проливе.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ, YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia