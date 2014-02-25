Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам

Ёсихидэ Суга и Тосимицу Мотэги рассказали о планах Токио по сотрудничеству с Москвой в регионе Курильских островов.

Японский премьер-министр пообещал договориться с Россией по Курилам. Об этом Ёсихидэ Суга заявил в ходе парламентского выступления. Спикер уточнил, что намеревается добиться этого за счет диалога на основе совместной советско-японской декларации от 1956 года. Глава правительства рассказал коллегам из законодательного органа, что в сентябре прошлого года в телефонном разговоре с Владимиром Путиным стороны подтвердили желание ускорить переговоры.

В нашей позиции продвигать переговоры на основе уже достигнутых договоренностей изменений нет. Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора Ёсихидэ Суга, глава правительства Японии

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги добавил, что Токио будет продвигать совместную экономическую деятельность с Россией на Курильских островах. В октябре 2020 года стороны на встрече при участии Сергея Лаврова пришли к необходимости сотрудничества по пяти направлениям. Речь идет о выращивании морепродуктов, тепличном выращивании сельскохозяйственной продукции, о туризме, переработке мусора и ветряных электростанциях.

В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года минутой молчания.

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