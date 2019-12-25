Япония, по словам Като, хочет продолжить переговоры в рамках базового курса.

Япония заявила о готовности к переговорам с Россией. С заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

По его словам, японская сторона намерена добиться решения территориального вопроса — несмотря на поправки в Конституцию России. Япония, по словам Като, хочет продолжить переговоры в рамках базового курса.

Который заключается в стремлении решить территориальный вопрос. Кацунобу Като, генеральный секретарь кабинета министров

Он подчеркнул, что после внесения поправок в Конституцию России Владимир Путин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отметили важность переговоров для прихода к мирному договору.

Ранее в Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам.

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