Япония заявила о готовности к переговорам с Россией. С заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
По его словам, японская сторона намерена добиться решения территориального вопроса — несмотря на поправки в Конституцию России. Япония, по словам Като, хочет продолжить переговоры в рамках базового курса.
Который заключается в стремлении решить территориальный вопрос.
Кацунобу Като, генеральный секретарь кабинета министров
Он подчеркнул, что после внесения поправок в Конституцию России Владимир Путин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отметили важность переговоров для прихода к мирному договору.
Ранее в Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам.
Фото: pixabay.com
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