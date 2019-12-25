МИД Японии: позиция на переговорах по мирному договору остается неизменной

Тосимицу Мотэги рассказал о позиции Токио по заключению с РФ мирного договора.

В МИД Японии заявили, что их позиция на переговорах по мирному договору остается неизменной. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции сообщил глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Чиновник уточнил, что Токио не уступит Москве в решении территориальной проблемы принадлежности южных Курильских островов.

Наша позиция на переговорах остается неизменной….Все договоренности будут учитываться Тосимицу Мотэги, глава МИД Японии

В МИД рассказали, что переговоры с РФ будут основаны на предыдущих соглашениях. В частности, речь идет о договоренности, заключенной в Сингапуре, заявлении в Иркутске 2001 года, а также токийской декларации 1993 года.

Курильские острова защитят "ракетные" танки Т-72Б3.

Фото: Pixabay.com