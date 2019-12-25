МИД Японии: позиция на переговорах по мирному договору остается неизменной

В МИД Японии заявили, что их позиция на переговорах по мирному договору остается неизменной. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции сообщил глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Чиновник уточнил, что Токио не уступит Москве в решении территориальной проблемы принадлежности южных Курильских островов.
Наша позиция на переговорах остается неизменной….Все договоренности будут учитываться
Тосимицу Мотэги, глава МИД Японии
В МИД рассказали, что переговоры с РФ будут основаны на предыдущих соглашениях. В частности, речь идет о договоренности, заключенной в Сингапуре, заявлении в Иркутске 2001 года, а также токийской декларации 1993 года.
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Фото: Pixabay.com
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