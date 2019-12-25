Курильские острова защитят "ракетные" танки Т-72Б3

На перевооружение понадобится около двух лет.

Курилы защитят "ракетные" танки Т-72Б3. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны России. В материале отмечается, что основным преимуществом для боевых машин станет сочетание оптико-электронных прицелов и выпускаемых из ствола управляемых ракет. В регионе данное оружие может быть использовано для ликвидации диверсантов и малых кораблей противника.

Т-72Б3 — достаточно современная машина. По сравнению с базовой эта версия оснащена двигателем увеличенной мощности, тепловизионным прицелом, улучшенной системой управления огнем и связью, дополнительной защитой Алексей Хлопотов, военный эксперт

На данный момент предполагается, что на освоение новой техники и перевооружении Курил уйдет около двух лет.

Японский премьер считает предметом переговоров с РФ южную часть Курил.

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