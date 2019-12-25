  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Курильские острова защитят "ракетные" танки Т-72Б3
Сегодня, 13:29
151
lesjasap

Курильские острова защитят "ракетные" танки Т-72Б3

0 0

На перевооружение понадобится около двух лет.

Курилы защитят "ракетные" танки Т-72Б3. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны России. В материале отмечается, что основным преимуществом для боевых машин станет сочетание оптико-электронных прицелов и выпускаемых из ствола управляемых ракет. В регионе данное оружие может быть использовано для ликвидации диверсантов и малых кораблей противника.

Т-72Б3 — достаточно современная машина. По сравнению с базовой эта версия оснащена двигателем увеличенной мощности, тепловизионным прицелом, улучшенной системой управления огнем и связью, дополнительной защитой

Алексей Хлопотов, военный эксперт 

На данный момент предполагается, что на освоение новой техники и перевооружении Курил уйдет около двух лет.

Японский премьер считает предметом переговоров с РФ южную часть Курил.

Фото: Pixabay.com

Теги: курилы, курильские острова, т-72б3, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии