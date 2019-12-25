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В Японии пишут о намерении властей вернуть российские острова Хабомаи и Шикотан. Песков опровергает
Сегодня, 8:59
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matveyvn

В Японии пишут о намерении властей вернуть российские острова Хабомаи и Шикотан. Песков опровергает

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Курс нынешнего премьера продолжит политику предыдущего.

В Японии пишут о намерении властей вернуть российские острова Хабомаи и Шикотан. Yahoo News Japan со ссылкой на собственный источник сообщает, что эту тему в разговоре затрагивали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

В материале было сказано о том, что Путин напомнил Суге о мирном договоре между странами, который был подписан в 2018 году. В нём идёт речь о проблемных "северных территориях", к которым относятся Курилы.

Журналисты отметили, что курс нынешнего премьера продолжит политику предыдущего. Из этого следует, что Япония по-прежнему хочет вернуть острова Хабомаи и Шикотан, которые сейчас принадлежат РФ и считаются частью Малой Курильской гряды.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергает факт нового разговора между лидерами двух стран. По его словам, речь идет о первом разговоре, когда Путин поздравил Сугу с назначением на пост.

Ранее мы писали, что Япония может принять меры из-за кибератак на оргкомитет Олимпийских игр.

Фото: pixabay.com

Теги: ёсихидэ суга, курилы, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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