Япония может принять меры из-за кибератак на оргкомитет Олимпийских игр

Кацунобу Като прокомментировал заявления о возможном вмешательстве российских хакеров в структуру оргкомитета ОИ в Токио.

Япония может принять меры из-за кибератак на организационный комитет Олимпийских игр. Об этом во время пресс-конференции рассказал генеральный секретарь правительства Кацунобу Като. Чиновник прокомментировал информацию о возможном вмешательстве хакеров в дела организации.

Как я уже говорил, относительно каждого отдельного факта я хотел бы воздержаться от комментариев. Мы тесно взаимодействуем с США и Великобританией. Но, разумеется, если будет такая необходимость, мы примем нужные меры Кацунобу Като, генсек правительства Японии

Като ранее говорил о том, что не планирует комментировать детали каждого отдельного инцидента. Он добавил, что кибератаки следует считать проявлением мер, раскачивающих основы демократии. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио заявлял, что не обнаружил никакого внешнего воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние на работу.

Япония призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / TBS NEWS