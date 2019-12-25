Кацунобу Като рассказал о позиции Токио в конфликте между Баку и Ереваном.

Япония призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Чиновник отметил, что правительство Токио настойчиво призывает страны, вовлеченные в вооруженный конфликт, завершить свое противостояние. Япония надеется, что стороны встретятся за столом переговоров.

Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить военные действия, проявить максимальную сдержанность и приступить к диалогу Кацунобу Като, генсек кабинета министров Японии

В Японии испытывают обеспокоенность ситуацией в регионе на границе между Азербайджаном и Арменией. Като напомнил, что боестолкновения привели к человеческим жертвам, включая гражданское население.

Япония выразила России протест из-за учений на Южных Курилах.

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