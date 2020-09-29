Япония выразила России протест из-за учений на Южных Курилах

Япония выразила России по дипломатическим каналам протест из-за проведения тактических учений на Южных Курилах. Эти земли Токио считает собственными "северными территориями". Об этом во вторник во время брифинга с журналистами заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Правительство страны считает, что Москва наращивает свое военное присутствие на четырех северных островах.
Мы уже заявили протест, поскольку это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо
Кацунобу Като, генсек кабинета министров Японии
Чиновник заявил, что понимает важность развития отношений между Токио и Москвой. Однако Япония не собирается сворачиваться с курса решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения между двумя государствами.
Напомним, что Миноброны России провело при участии армейского корпуса ВВО мероприятия по противодесантной обороне на Курилах. В учениях заявлено более 1500 военных и около 200 единиц вооружения и боевой техники.
Японцы захотели вернуть Курилы с помощью ядерных ракет.
Видео: YouTube / 日本の行く先
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