Японский премьер считает предметом переговоров с РФ южную часть Курил

Ёсихидэ Суга заявил, что Токио придерживается последовательного политического курса.

Японский премьер-министр считает предметом переговоров с Россией всю южную часть Курил. Об этом Ёсихидэ Суга заявил во время выступления на пленарном заседании верхней палаты местного парламента. Чиновник уточнил, что сторонам необходимо определить принадлежность всех южных (четырех) территорий.

Северные территории - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. Мы последовательно придерживаемся курса на то, чтобы решить территориальный вопрос и заключить с Россией мирный договор Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

По словам главы японского правительства, он говорил по данному вопросу в рамках телефонного разговора с Владимиром Путиным. Президентом РФ была подтверждена договоренность о продолжении диалога по всем проблемам, включая заключение мирного соглашения. В Токио отметили, что переговоры могут основываться на советско-японской Совместной декларации 1956 года.

Эксперт прокомментировал намерение премьер-министра Японии вернуть Курилы.

Видео: YouTube / article9