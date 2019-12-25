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Эксперт прокомментировал намерение премьер-министра Японии вернуть Курилы
Сегодня, 17:09
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал намерение премьер-министра Японии вернуть Курилы

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С Россией хотят заключить мирный договор.

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении поставить "точку" в разговоре с Россией о северных территориях. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что, согласно поправкам в Конституцию, для РФ этот вопрос фактически закрыт.

Японский премьер хочет добиться открытого диалога на уровне высших руководителей и подписать мирный договор.

Стоит отметить, что в свете последних поправок к Конституции вопрос торга по Южным Курилам для России, по сути, снят. А если принять во внимание тот факт, что передачу островов японцы прямо увязывают с заключением мирного договора, то планы японского премьера заранее обречены на провал.

заметили эксперты.

Предполагается, что Ёсихидэ Суга и сам это понимает, однако заявить обратное нельзя.

Напомним, поправка гласит о запрете на отчуждение территорий. 

Фото: Ёсихидэ Суга / Instagram 

Теги: переговоры, южные курилы, япония
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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